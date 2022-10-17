В Свердловской области мужчина застрелил жену
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В одном из сел Красноуфимского района мужчина убил свою жену. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в ночь на 14 октября обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, поссорился с женой на почве ревности. В ходе конфликта он ударил ее ножом в область спины, а затем выстрелил в нее из двуствольного ружья. Женщина погибла на месте происшествия.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что о страшной находке сообщил брат погибшей. Он пришел домой к сестре после того, как она не вышла на работу и перестала отвечать на звонки. Женщина работала медсестрой в больнице.
Ранее судимый стрелок после убийства замыл следы, спрятал ружье и скрывался в подполе дома. Однако сыщики уголовного розыска нашли злоумышленника, и тот дал признательные показание.
Суд рассмотрел представленные Следственным комитетом материалы и заключил обвиняемого под стражу.
По версии следствия, в ночь на 14 октября обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, поссорился с женой на почве ревности. В ходе конфликта он ударил ее ножом в область спины, а затем выстрелил в нее из двуствольного ружья. Женщина погибла на месте происшествия.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что о страшной находке сообщил брат погибшей. Он пришел домой к сестре после того, как она не вышла на работу и перестала отвечать на звонки. Женщина работала медсестрой в больнице.
Ранее судимый стрелок после убийства замыл следы, спрятал ружье и скрывался в подполе дома. Однако сыщики уголовного розыска нашли злоумышленника, и тот дал признательные показание.
Суд рассмотрел представленные Следственным комитетом материалы и заключил обвиняемого под стражу.
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