Жителя Нижнего Тагила приговорили к 11 годам колонии за убийство сестры
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле осудили местного жителя, который застрелил свою сестру. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Днем 15 апреля 2021 года мужчина поссорился с сестрой в ее квартире на улице Коминтерна в Нижнем Тагиле. В ходе конфликта он выстрелил в женщину из револьвера системы «Наган». Потерпевшая скончалась от огнестрельных ранений на месте происшествия.
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Днем 15 апреля 2021 года мужчина поссорился с сестрой в ее квартире на улице Коминтерна в Нижнем Тагиле. В ходе конфликта он выстрелил в женщину из револьвера системы «Наган». Потерпевшая скончалась от огнестрельных ранений на месте происшествия.
– В ходе расследования уголовного дела установлено, что орудие преступления, несколько десятков патронов к нему, а также порох обвиняемый хранил по месту своего жительства незаконно, не имея соответствующей разрешительной документации, – отметили в СКР.
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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