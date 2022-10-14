Жителя Нижнего Тагила приговорили к 11 годам колонии за убийство сестры

– В ходе расследования уголовного дела установлено, что орудие преступления, несколько десятков патронов к нему, а также порох обвиняемый хранил по месту своего жительства незаконно, не имея соответствующей разрешительной документации, – отметили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле осудили местного жителя, который застрелил свою сестру. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Днем 15 апреля 2021 года мужчина поссорился с сестрой в ее квартире на улице Коминтерна в Нижнем Тагиле. В ходе конфликта он выстрелил в женщину из револьвера системы «Наган». Потерпевшая скончалась от огнестрельных ранений на месте происшествия.Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.