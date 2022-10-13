Мужчину в Свердловской области задержали за продажу государственных наград

– Реализация государственных наград на территории России запрещена, поэтому все медали были изъяты оперативниками и направлены на исследование. Согласно экспертному заключению все изъятые медали являются подлинными, а 9 из них относятся к государственным наградам СССР, – отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался продать государственные награды за две тысячи рублей.Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, в октябре на площади перед железнодорожным вокзалом станции Верх-Нейвинск задержали 36-летнего жителя Новоуральска, подозреваемого в сбыте государственных наград.Мужчина за две тысячи рублей продал на вокзале девять наград: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» – в двух экземплярах каждая, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и две медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».Подозреваемый пояснил, что два года назад купил садовый участок, где и нашел данные медали. В связи с финансовыми трудностями он решил продать их с помощью сайта объявлений в интернете.Отдел дознания ЛО МВД России на станции Нижний Тагил в отношении мужчины возбудил уголовное дело по статье 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).