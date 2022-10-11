Мужчину в Свердловской области осудили за угрозу убийством и поджог дома супруги

– Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, – добавили в надзорном ведомстве.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Каменском районе вынесли приговор местному жителю, который угрожал супруге убийством в день свадьбы, а также поджег ее дом с имуществом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.В деревне Часовая на улице Ленина 24 октября 2020 года мужчина напал на супругу, с которой в этот же день заключил брак, и сильно сжал ее шею, угрожая убийством. После происшествия осужденный преследовал женщину, не давал обратиться за медицинской помощью и в правоохранительные органы, обещал расправиться с ней и поджечь дом.Позже супруга заявила мужчине, что хочет развестись с ним. Тогда он поджег дом жены, расположенный на улице Ленина. Дом и находящееся в нем имущество были полностью уничтожены. Злоумышленник причинил значительный материальный ущерб уже бывшей жене и ее совершеннолетнему сыну.Мужчина вину в совершении преступления не признал. Каменский районный суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком 2 года и 7 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства.