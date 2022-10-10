Бывший сотрудник Ивдельской исправительной колонии обвиняется во взятничестве

– Указанная информация выявлена в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками службы собственной безопасности ГУФСИН РФ по Свердловской области, – добавили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе бывший сотрудник исправительной колонии обвиняется в превышении должностных полномочий и мелком взятничестве.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, мужчина 1999 года рождения занимал должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской области. В октябре 2020 года он договорился с одним из заключенных о передаче запрещенных для осужденных на территории колонии предметов.В конце 2020 года сотрудник колонии пронес на территорию ИН-63 два сотовых телефона и два сенсорных дисплея для телефонов за взятку в виде денег и оплаты услуг сотовой связи на общую сумму 8 тысяч рублей.Свою вину задержанный признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.