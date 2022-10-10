В уральской столице силовики задержали отобравшего у прохожего телефон мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На этой неделе, 12 октября, 29-летний мужчина в компании своего приятеля остановил случайного прохожего и потребовал отдать ему телефон. При этом он угрожал незнакомцу натравить на него собаку, которую он, как позже выяснилось, подобрал на улице незадолго до того, как решился на разбой.Как рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, потерпевший не стал испытывать свою судьбу и отдал свой телефон мужчине. Позже он обратился к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, который оказался неподалеку на маршруте патрулирования.«Сотрудники предложили потерпевшему проследовать с ними на служебном автомобиле для розыска и через некоторое время задержали подозреваемых для выяснения обстоятельств», – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской области.Инициатором преступления оказался 29-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Будучи доставленным в ближайший отдел полиции, он признал свою вину. В отношении него возбудили дело за разбой. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.