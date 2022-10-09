В Екатеринбурге женщина подстрелила пенсионерку из-за конфликта между их питомцами
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге женщина с газовым пистолетом устроила засаду для пенсионерки и выстрелила ей в щёку. Причиной нападения был конфликт между питомцами горожанок во время прогулки.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 13 октября. Как рассказала потерпевшая «Областному телевидению», её собака напугала кошку, отчего та забралась на дерево, а когда спускалась вывихнула лапку. Для хозяйки кошки этого оказалось достаточно, чтобы решиться на нападение.
Пострадавшая пенсионерка уже обратилась в полицию. Теперь личность пострадавшей устанавливают правоохранители.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 13 октября. Как рассказала потерпевшая «Областному телевидению», её собака напугала кошку, отчего та забралась на дерево, а когда спускалась вывихнула лапку. Для хозяйки кошки этого оказалось достаточно, чтобы решиться на нападение.
Пострадавшая пенсионерка уже обратилась в полицию. Теперь личность пострадавшей устанавливают правоохранители.
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