Екатеринбуржец лишился 40 тысяч рублей, приобретя билеты в театр для свидания с новой знакомой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга лишился 40 тысяч рублей после того, как приобрёл билеты в театр через фейковый сайт. Ссылку на неизвестную платформу прислала ему девушка, с которой он познакомился через популярный сайт знакомств.Как рассказал заявитель сотрудникам полиции, местом для романтического сведения его новая знакомая выбрала Драматический театр. Девушка выбрала спектакль и отправила ему ссылку для оплаты двух билетов. Они должны были обойтись в две тысячи рублей. Однако сразу же после оплаты мужчина заметил, что с его карты списалось на 300 рублей больше, чем должно было быть. А спустя полчаса с его счёта таинственным образом исчезли ещё 38 тысяч.Примерно в этот же момент ему позвонил якобы сотрудник службы поддержки, который заявил, что при покупке билетов не были указаны места, поэтому бронь нужно переоформить. В процессе общения потерпевший предоставлял скриншоты со своей страницы приложения банка, но в какой-то момент понял, что его обманывают и заблокировал карту.«В настоящее время по факту хищения денежных средств с банковского счета заявителя возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации "Кража"», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.