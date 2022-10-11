Екатеринбургская компания скрыла крупную сумму от налоговиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На руководителя екатеринбургской компании «Призма» завели уголовное дело. Его обвиняют в том, что подконтрольное ему предприятие скрыло от налогообложения более 3 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие установило, что обвиняемый, будучи директором ООО «Производственное предприятие «Призма» и достоверно зная о наличии у организации недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 4,3 млн рублей, организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами, минуя расчетные счета своей организации, через другую подконтрольную компанию. Такие действия подпадают под часть 1-ую статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.На директора «Призмы» завели уголовное дело и уже передали его в суд. Рассматривать дело будет Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.