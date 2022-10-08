Кибермошенники похитили у екатеринбурженки почти 900 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга лишилась около 900 тысяч рублей. Ее обманули так называемые кибермошенники.В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что 56-летней женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является. Он заявил, что злоумышленники якобы пытаются списать деньги с ее счета. Лжеспециалист отметил, что для безопасности денег необходимо перевести их на «защищенный» счет.Екатеринбурженка согласилась, обналичила 495 тысяч рублей и перевела их на счет, указанный звонившим. Затем с ней вновь связался «финансовый специалист» и сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить эти операции, мошенник убедил заявительницу оформить «зеркальный» кредит, а полученные деньги перевести на указанный свет. Женщина вновь согласилась и оформила займ на 395 тысяч рублей.После всех операций звонки прекратились, и тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что ранее слышала о подобных схемах обмана, но в этом случае на нее оказали психологическое воздействие под угрозой потери денег.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).