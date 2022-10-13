Свердловчанин до смерти избил возлюбленную, намеревавшуюся уйти от него
Криминал
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Березовском вынесли приговор мужчине, который до смерти избил свою сожительницу, пытавшуюся уйти от него. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
23 февраля мужчина находился с возлюбленной у себя дома. После распития спиртного они поссорились, женщина заявила о намерении уйти от него. Тогда мужчина нанес ей множество ударов по голове, туловищу и конечностям.
В результате избиения потерпевшая получила переломы ребер и разрывы внутренних органов и скончалась на место происшествия от травматического шока.
Через сутки, осознав содеянное, осужденный сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.
Березовский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
23 февраля мужчина находился с возлюбленной у себя дома. После распития спиртного они поссорились, женщина заявила о намерении уйти от него. Тогда мужчина нанес ей множество ударов по голове, туловищу и конечностям.
В результате избиения потерпевшая получила переломы ребер и разрывы внутренних органов и скончалась на место происшествия от травматического шока.
Через сутки, осознав содеянное, осужденный сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.
Березовский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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