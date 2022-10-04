Годом принудительных работ наказан житель Нижнего Тагила за пинок по ноге полицейского
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
В Ленинском районном суде Нижнего Тагила наконец-то вынесли приговор Андрею Шумкину, который обвинялся в насильственных действиях по отношению к представителю власти, имевших место ещё весной 2020-го года. Судья было отправил подсудимого на 1 год за решётку, но передумал и заменил наказание.
По версии следствия нижнетагилец пнул сотрудника полиции по ноге, а затем оторвал карман его форменной куртки 11-го апреля 2 года назад. Столкновение произошло на пороге квартиры, где проживает подсудимый и куда полицейские прибыли по жалобам его соседей, жаловавшись на то, что Шумкин шумит. Появление сотрудников в форме не утихомирило подвыпившего мужчину 1978 года рождения. На просьбу сотрудника правоохранительных органов написать объяснительную, буян и совершил тот выпад, который привёл его на скамью подсудимых.
По информации из Прокуратуры Свердловской области, поначалу судья приговорил Шумкина к году лишения свободы, но тут же заменил назначенное наказание на год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый свою признал лишь частично.
По версии следствия нижнетагилец пнул сотрудника полиции по ноге, а затем оторвал карман его форменной куртки 11-го апреля 2 года назад. Столкновение произошло на пороге квартиры, где проживает подсудимый и куда полицейские прибыли по жалобам его соседей, жаловавшись на то, что Шумкин шумит. Появление сотрудников в форме не утихомирило подвыпившего мужчину 1978 года рождения. На просьбу сотрудника правоохранительных органов написать объяснительную, буян и совершил тот выпад, который привёл его на скамью подсудимых.
По информации из Прокуратуры Свердловской области, поначалу судья приговорил Шумкина к году лишения свободы, но тут же заменил назначенное наказание на год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый свою признал лишь частично.
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