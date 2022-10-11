В Свердловской области вынесли приговор главарю наркогруппировки
Криминал
Фото: УФСБ России по Свердловской области
В Свердловской области вынесли приговор главарю преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ФСБ.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность банды, которая производила наркотики в подпольной нарколаборатории и продавала их в «Даркнете». 29-летнего участника преступной группы Казекина оперативники ФСБ задержали в феврале прошлого года. Он был организатором нарколаборатории. Двое других представителей банды изготовляли и распространяли запрещенные вещества.
При обыске в арендуемой квартире было изъято более 11 килограмм наркотиков, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование.
Первоуральский городской суд назначил Казекину наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении других участников банды продолжается.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность банды, которая производила наркотики в подпольной нарколаборатории и продавала их в «Даркнете». 29-летнего участника преступной группы Казекина оперативники ФСБ задержали в феврале прошлого года. Он был организатором нарколаборатории. Двое других представителей банды изготовляли и распространяли запрещенные вещества.
При обыске в арендуемой квартире было изъято более 11 килограмм наркотиков, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование.
Первоуральский городской суд назначил Казекину наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении других участников банды продолжается.
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