В Березовском осудили женщину, которая, защищаясь, убила сожителя
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Березовский городской суд вынес приговор защищавшейся женщине, которая, защищаясь, нанесла смертельные травмы своему сожителю. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
11 февраля женщина распивала спиртные напитки совместно с сожителем. Между ними произошла ссора, которая была вызвана ревностью потерпевшего. Мужчина схватил женщину за волосы и потянул назад, но она не растерялась, схватила нож и ударила нападающего в живот.
После этого удара мужчина прекратил свои действия в отношении женщины, но осужденная подошла к нему и нанесла еще несколько ударов. Врачам не удалось спасти потерпевшего.
Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
11 февраля женщина распивала спиртные напитки совместно с сожителем. Между ними произошла ссора, которая была вызвана ревностью потерпевшего. Мужчина схватил женщину за волосы и потянул назад, но она не растерялась, схватила нож и ударила нападающего в живот.
После этого удара мужчина прекратил свои действия в отношении женщины, но осужденная подошла к нему и нанесла еще несколько ударов. Врачам не удалось спасти потерпевшего.
Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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