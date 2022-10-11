В Березовском осудили женщину, которая, защищаясь, убила сожителя

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Березовский городской суд вынес приговор защищавшейся женщине, которая, защищаясь, нанесла смертельные травмы своему сожителю. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.11 февраля женщина распивала спиртные напитки совместно с сожителем. Между ними произошла ссора, которая была вызвана ревностью потерпевшего. Мужчина схватил женщину за волосы и потянул назад, но она не растерялась, схватила нож и ударила нападающего в живот.После этого удара мужчина прекратил свои действия в отношении женщины, но осужденная подошла к нему и нанесла еще несколько ударов. Врачам не удалось спасти потерпевшего.Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.