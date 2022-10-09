В Нижнем Тагиле задержали готовившего теракт в военкомате выходца с Украины
Криминал
Фото: УФСБ по Свердловской области
В Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины, который готовил теракт в военкомате на улице Бажова. Об этом сообщает издание TagilCity со ссылкой на собственного источника.
По данным источника, задержанный планировал взорвать в военкомате самодельное взрывное устройство. TagilCity добавляет, что вещества для изготовления устройства обнаружили у мужчины в подсобном помещении жилого дома – он подрабатывал в управляющей компании, а по основному месту работал дворником в одной из больниц города.
По информации «Вечерних ведомостей», задержанному 59 лет. Он переехал в Нижний Тагил из Мариуполя в 2014 году.
Судя по изъятым у мужчины вещам, он является сторонником «Программы Сулакшина». Напомним, что Степан Сулакшин – бывший депутат Верховного Совета СССР и первых созывов Госдумы РФ, идеолог программы «Настоящий социализм».
Официальный представитель УФСБ по Свердловской области сообщила, что мужчине избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.
По данным источника, задержанный планировал взорвать в военкомате самодельное взрывное устройство. TagilCity добавляет, что вещества для изготовления устройства обнаружили у мужчины в подсобном помещении жилого дома – он подрабатывал в управляющей компании, а по основному месту работал дворником в одной из больниц города.
По информации «Вечерних ведомостей», задержанному 59 лет. Он переехал в Нижний Тагил из Мариуполя в 2014 году.
Судя по изъятым у мужчины вещам, он является сторонником «Программы Сулакшина». Напомним, что Степан Сулакшин – бывший депутат Верховного Совета СССР и первых созывов Госдумы РФ, идеолог программы «Настоящий социализм».
Официальный представитель УФСБ по Свердловской области сообщила, что мужчине избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.
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