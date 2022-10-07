Угонщикам мотоцикла в Тавде долго покататься на нём не удалось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Тавде поймали угонщиков мотоцикла. «Урал» они «увели» у местного жителя, и так уверены были в том, что «железный конь» останется у них, что успели подремонтировать его — заменили аккумулятор и топливный шланг.После заявления в полицию об угоне мотоцикла патрульным постам было разослано сообщение с номером транспортного средства. Через непродолжительное время один из экипажей ГИБДД заметил на улице разыскиваемый «Урал». Сидевший на «коне» молодой человек попытался скрыться от людей в форме, но это у него получилось как-то не очень. А там уже не трудно было выйти и на его подельника.Как пишет телеграм-канал «Патрульный участок», двое приятелей 2002-го и 2003-го годов рождения пошли на кражу мотоцикла после совместных возлияний. Для обоих дело это было знакомым 2014 и тот, и другой успели отсидеть за ряд преступлений, в том числе — за угоны. Теперь снова окажутся на скамье подсудимых. И ремонт чужого мотоцикла вряд ли будет воспринят судьёй, как деяние, за которое можно смягчить наказание.