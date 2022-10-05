Две магазинные воровки из Екатеринбурга сделали «подельниками» своих малышей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Преступление века» совершенно в Екатеринбурге двумя молодыми женщинами. По предположению полиции, именно они вынесли из модного бутика одежду, стоимостью почти 19 тысяч рублей.«На дело» предполагаемые преступницы взяли своих грудных малышей и, по сути, втянули их в противозаконную деятельность. Ведь именно в колясках, с которыми женщины вошли в бутик, они и спрятали приглянувшиеся «шмотки», на выходе «забыв» за них уплатить.Преступление имело место в торговом центре на улице Сулимова. Нечистых на руку посетительниц с колясками теперь ищут правоохранительные органы. Поделиться информацией о мамашах-воровках просят по телефонам: 89326111862 (уголовный розыск) или 3564203 (дежурная часть).