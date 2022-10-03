В Каменске-Уральском осудят риелтора за мошенничество на 2,7 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске Уральском перед судом предстанет женщина-риелтор, которая обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,7 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемая, являясь риелтором агентства недвижимости, с апреля 2021 года по март 2022 года похитила у граждан деньги под предлогом помощи при оформлении сделок с недвижимостью.Мошенница сообщала клиентам агентства недвижимости ложные сведения о том, что для электронной регистрации сделки купли-продажи требуется внесение денег. Также она заключала фиктивные договоры о получении первоначальных взносов на дома в Каменске-Уральском, а полученные деньги на счет не вносила и не передавала собственникам дома для совершения сделки.Кроме того, обвиняемая сообщала гражданам ложные сведения об оформлении ипотеки, убеждая их перечислять денежные средства.Всего от действий мошенницы пострадали семь человек. Общая сумма ущерба превысила 2,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.