В Екатеринбурге осужден мужчина, который вышел из бара пьяным и ударил случайную прохожую

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Ордоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Федоровского, 2002 г.р., на основании представленных государственным обвинителем доказательств.Мужчину признали виновным в преступлении по п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений).Алексей Федоровский, 17 апреля, находился в состоянии алкогольного опьянения возле входа в бар по улице Культуры в Екатеринбурге, действую из хулиганских побуждение, подошел к незнакомой женщине, выходящей из бара, и ударил ее кулаком в лицо. Незнакомке была нанесена травма головы.Федоровский признал вину в полном объеме.Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.