В Екатеринбурге осужден мужчина, который вышел из бара пьяным и ударил случайную прохожую
Криминал
Ордоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Федоровского, 2002 г.р., на основании представленных государственным обвинителем доказательств.
Мужчину признали виновным в преступлении по п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений).
Алексей Федоровский, 17 апреля, находился в состоянии алкогольного опьянения возле входа в бар по улице Культуры в Екатеринбурге, действую из хулиганских побуждение, подошел к незнакомой женщине, выходящей из бара, и ударил ее кулаком в лицо. Незнакомке была нанесена травма головы.
Федоровский признал вину в полном объеме.
Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Мужчину признали виновным в преступлении по п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений).
Алексей Федоровский, 17 апреля, находился в состоянии алкогольного опьянения возле входа в бар по улице Культуры в Екатеринбурге, действую из хулиганских побуждение, подошел к незнакомой женщине, выходящей из бара, и ударил ее кулаком в лицо. Незнакомке была нанесена травма головы.
Федоровский признал вину в полном объеме.
Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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