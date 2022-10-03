Уголовное дело о телефонном мошенничестве направили в суд Нижнего Тагила

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве. Он причинил ущерб шести потерпевшим на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.По версии следствия, житель Нижней Туры 1992 года рождения вступил в преступный сговор со своим знакомым и неизвестными, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.С конца ноября по декабрь 2021 года участники преступной группы звонили жителям Нижнего Тагила, сообщали им заведомо ложную информацию о ДТП, якобы произошедших по вине их близких, и предлагали урегулировать вопрос с пострадавшими за деньги. После этого обвиняемый со знакомым выезжали к пенсионерам, представлялись правоохранителями и получали от них денежные вознаграждения.Введенные в заблуждение потерпевшие передавали злоумышленникам от 100 до 300 тысяч рублей. Всего мошенники причинили ущерб шести потерпевшим на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Дело в отношении знакомого обвиняемого прекращено в связи с его смертью.