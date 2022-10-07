В Екатеринбурге осудили девушку за убийство 9-месячного сына

«Женщина вину признала, детализировав свои показания на месте. С учетом установленных обстоятельств, суд по представленным Следственным комитетом материалам, в период предварительного расследования заключил обвиняемую под стражу», — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 октября, Свердловский областной суд вынес приговор жительнице села Клевакинское Каменского района. Она признана виновной в убийстве 9-месячного сына. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.В начале феврале этого года девушка 2001 года рождения поссорилась со своим сожителем. Из-за личной неприязни и чувства мести у девушки возникла мысль убить своего 9-месячного ребенка. Она начала душить сына и отпустила только, когда мальчик перестал подавать признаки жизни.Как только ребенок вновь закричал, мать вернулась с ножом и нанесла ему удары в область живота, головы и груди. Полученные ранения привели к смерти сына.Свердловский областной суд назначил девушке наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год.