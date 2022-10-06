Екатеринбуржца осудили за кражи в автобусах и на рынке
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за кражи в общественном транспорте и на рынке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Мужчина в сговоре со знакомым совершил три кражи телефонов у пассажиров общественного транспорта. Преступления происходили с октября по ноябрь 2021 года в Октябрьском районе Екатеринбурга.
В ноябре 2021 года злоумышленники, находясь в маршрутном автобусе, украли из рюкзака женщины визитницу с двумя банковскими картами, деньги с которых они похитили с помощью бесконтактной оплаты. В декабре того же года на Шарташском рынке осужденный похитил зимнюю куртку с манекена для собственного пользования.
Стоит отметить, что мужчина был неоднократно судим в октябре 2021 года за аналогичные преступления. Октябрьский районный суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно.
В этот раз Октябрьский районный суд, сложив все приговоры, назначил виновному наказание в виде 3 года и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Его подельник также был осужден Октябрьским районным судом в сентябре 2022 года.
Мужчина в сговоре со знакомым совершил три кражи телефонов у пассажиров общественного транспорта. Преступления происходили с октября по ноябрь 2021 года в Октябрьском районе Екатеринбурга.
В ноябре 2021 года злоумышленники, находясь в маршрутном автобусе, украли из рюкзака женщины визитницу с двумя банковскими картами, деньги с которых они похитили с помощью бесконтактной оплаты. В декабре того же года на Шарташском рынке осужденный похитил зимнюю куртку с манекена для собственного пользования.
Стоит отметить, что мужчина был неоднократно судим в октябре 2021 года за аналогичные преступления. Октябрьский районный суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно.
В этот раз Октябрьский районный суд, сложив все приговоры, назначил виновному наказание в виде 3 года и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Его подельник также был осужден Октябрьским районным судом в сентябре 2022 года.
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