Екатеринбуржца осудили за кражи в автобусах и на рынке

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за кражи в общественном транспорте и на рынке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Мужчина в сговоре со знакомым совершил три кражи телефонов у пассажиров общественного транспорта. Преступления происходили с октября по ноябрь 2021 года в Октябрьском районе Екатеринбурга.В ноябре 2021 года злоумышленники, находясь в маршрутном автобусе, украли из рюкзака женщины визитницу с двумя банковскими картами, деньги с которых они похитили с помощью бесконтактной оплаты. В декабре того же года на Шарташском рынке осужденный похитил зимнюю куртку с манекена для собственного пользования.Стоит отметить, что мужчина был неоднократно судим в октябре 2021 года за аналогичные преступления. Октябрьский районный суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно.В этот раз Октябрьский районный суд, сложив все приговоры, назначил виновному наказание в виде 3 года и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Его подельник также был осужден Октябрьским районным судом в сентябре 2022 года.