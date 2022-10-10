Экс-полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за взятку

– Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу Дмитрию Ковалеву вынесли приговор за взятничество. Уголовное дело в отношении посредника прекращено.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 4 мая прошлого года Дмитрий Ковалев, на тот момент занимающий должность замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу, и другие сотрудники полиции задержали мужчину, причастного к незаконному хранению наркотиков. При этом на телефоне задержанного были фотографии и видео, а также другая информация, составляющая личную тайну, которая могла подлежать проверке и которую он хотел оставить в тайне.Ковалев заявил о якобы преступном характере хранящейся у задержанного информации и угрожал регистрацией рапорта об обнаружении признаков преступления. Он предложил мужчине передать ему взятку через посредника, на что тот вынужденно согласился.В тот же день сотрудник полиции встретился с Дмитрием Кожевятовым и предложил ему выступить посредников в получении взятки в размере миллиона рублей. За эту услугу Кожевятов должен был получить 250 тысяч рублей. Однако в дальнейшем он обратился в правоохранительные органы.В июне 2021 года задержанный передал посреднику первую часть взятки. Кожевятов передал деньги Ковалеву, положив их в подлокотник между передними пассажирскими сидениями автомобиля. Мужчина задержали сотрудники правоохранительных органов.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил экс-полицейскому Дмитрию Ковалеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Уголовное дело в отношении Дмитрия Кожевятова прекращено в связи с деятельным раскаянием.