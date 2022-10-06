Замдиректора Белоярской АЭС задержали за взятку

14.11 Понедельник, 10 октября 2022
Криминал
Фото: соцсети Дениса Васькина
В Свердловской области арестовали заместителя директора Белоярской АЭС Дениса Васькина. Его поместили в СИЗО до 24 декабря.

46-летнего Дениса Васькина задержали еще в конце июля этого года. Однако известно об этом стало только сейчас. Замдиректора Белоярской АЭС обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ).

Как сообщает 66.ru, Денису Васькину была передана сумма в размере двух миллионов рублей через его старшего сына. Пока неизвестно, за что была передана взятка.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассказали, что Васькина отправили в СИЗО 30 июля. Обжаловать решение 11 августа в Свердловском облсуде не получилось. 24 сентября Ленинский суд продлил срок его пребывания под стражей до 24 декабря.

Денис Васькин занял пост замдиректора Белоярской АЭС зимой 2019 года. Ранее он работал на Смоленской АЭС.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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