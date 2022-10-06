Прокуратура: в Свердловской области на 4% снизилась преступность

– Уменьшилось число убийств и покушений на убийство на 21,4 %, угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью - на 20,8 %, фактов причинения легкого вреда здоровью - на 5,7 %, умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести - на 7,2 %, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за девять месяцев этого года зарегистрировано 39 292 преступления. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, это на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.По данным прокуратуры, почти половина преступлений (49%) относится к категории небольшой тяжести, 23,8% являются тяжкими и особо тяжкими. На 9,7% стало меньше зарегистрированных тяжких преступлений, на 9,9% – особо тяжких, на 4,7% – средней тяжести и на 0,8% – небольшой тяжести.При этом на 0,4% увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах. В этом году зарегистрировано 35,2% таких деяний: в городах и пгт – 35 143 преступления, а в сельской местности – 4 141.В Свердловской области в результате преступлений погибли 454 человека, еще 674 человека получили тяжкий вред здоровью.Больше половины зарегистрированных преступлений (55,8 %) составляют хищения. 21,5% деяний совершено с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Число преступлений, связанных с растратой, возросло на 35%. Также на 2,8% увеличилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.Число экономических преступлений, по официальным данным, сократилось на 20,1%, а коррупционных – на 11,3%.Установлено 18 917 человек, совершивших преступления. Из них 16,5% – женщины, 4,3% – несовершеннолетние, а 4,1% – учащиеся. Больше половины преступников (58,1%) не имеют постоянного источника дохода, а 1,6% являются безработными.В отношении супругов, сожителей, в том числе бывших, и других членов семей совершено 13,8% преступлений. В 73,1% случаев потерпевшими являются женщина, в 42,4% – дети.