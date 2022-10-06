Екатеринбурженка перевела больше миллиона «целительнице» с надеждой вернуть любовь мужа

«Гражданка согласилась и вновь отправила деньги. После этого "колдунья" сообщила, что помогать ей будет её сестра по имени "Инна", которая вскоре также связалась с потерпевшей через мессенджер. Однако расценки "Инны" оказались уже совсем другими: для проведения ритуалов она потребовала больше 500 тысяч рублей, а затем ещё порядка 600 тысяч», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 42-летняя местная жительница перевела 1 миллион 111 тысяч рублей «целительницам», чтобы вернуть любовь мужа, за отношения с которым она сильно переживала. За помощью к «колдуньям» порекомендовала потерпевшей её сестра. Она также нашла объявление в интернете, чтобы помочь родственнице.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, потерпевшая оставила в заявке свой телефон и через некоторое время ей в мессенджер написала некая «Марфа». Она расспросила женщину о её проблемах и согласилась «посмотреть» ситуацию за 1000 рублей. Доверчивая екатеринбурженка перевела нужную сумму, а уже на следующей день ей представили ценник в 30 тысяч рублей за «исцеление супруга».«Целительница» заявила потерпевшей, что «лечение» уже началось и если всё остановить, то муж может серьёзно заболеть. И чтобы успокоить женщину, злоумышленница пообещала вернуть все деньги после завершения ритуала. Для того, чтобы екатеринбурженка доверилась ей, она выслала в чат расписку и фото своего паспорта.Обеспокоенная судьбой своего мужа горожанка взяла несколько сотен тысяч кредита и перевела все средства на номер злоумышленницы. Вот только после этого обе «целительницы» перестали выходить на связь. Именно тогда екатеринбурженка осознала, что её обманули и обратилась в полицию.