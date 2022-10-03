Полицейские поймали сухоложских последователей Уолтера Уайта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В селе Кунарское Богдановичского района Свердловской области в избе работала настоящая лаборатория по производству наркоты. Её содержали — совсем как в популярнейшем американском телесериале «Во все тяжкие» — двое мужчин со значительной разницей в возрасте.Старшему из наркопроизводителей 35 лет, его подельнику — всего 26. Они оба проживают в Сухом Логу. Вернее, проживали. Ведь преступление, на котором их поймали, предполагает гарантированный переезд в места не столь отдалённые.В деревенской нарколаборатории уральские последователи Уолтера Уайта производили мефедрон, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». В избе было найдено более 800 пластиковых пакетиков с запретным веществом на общий вес в 550 граммов.