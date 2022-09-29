Обвиняемого в убийстве двух человек свердловчанина могут отправить в психбольницу
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя села Байкалова, обвиняемого в убийстве двух человек, могут отправить на лечение в психбольницу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В марте мужчина, находясь в состоянии опьянения, приревновал знакомую, которая не хотела уходить домой из квартиры своих друзей, где они вместе распивали спиртные напитки. Тогда мужчина взял на кухне нож, прошел в коридор и нанес хозяину квартиры два удара в область груди. Затем он вернулся к своей знакомой и тоже ударил ее ножом в область груди и левого предплечья.
Женщина 1958 года рождения скончалась на месте происшествия. Хозяин квартиры умер спустя несколько часов в больнице.
Материалы уголовного дела направили в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины 1965 года рождения принудительных мер медицинского характера.
В марте мужчина, находясь в состоянии опьянения, приревновал знакомую, которая не хотела уходить домой из квартиры своих друзей, где они вместе распивали спиртные напитки. Тогда мужчина взял на кухне нож, прошел в коридор и нанес хозяину квартиры два удара в область груди. Затем он вернулся к своей знакомой и тоже ударил ее ножом в область груди и левого предплечья.
Женщина 1958 года рождения скончалась на месте происшествия. Хозяин квартиры умер спустя несколько часов в больнице.
– Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – заявили в прокуратуре.
Материалы уголовного дела направили в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины 1965 года рождения принудительных мер медицинского характера.
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