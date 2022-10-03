Одной точкой продаж запретных «фунфыриков» в Екатеринбурге стало меньше
Криминал
Фото: ТВЦ / www.tvc.ru
На Вторчермете в Екатеринбурге обнаружился киоск, в котором местные алкаши могли в любой момент отовариться так называемыми «фунфыриками» — маленькими бутылочками со спиртом внутри. Покупают их, разумеется, для распития, хотя изначально такие бутылочки выпускаются для технических целей.
Киоск с нелегальной торговлей расположен на улице Новосибирской, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Сообщение о нём в правоохранительные органы поступило от местных жителей, которые были недовольны неопрятным видом и асоциальным поведением клиентуры киоска. Полицейские при помощи общественных активистов по наводке провели проверку. Когда информация о подпольной торговле подтвердилась, к киоскёрам пришли люди в форме и при погонах и изъяли все непроданные «фунфырики». На продавщицу и владельца киоска составили административные протоколы.
Стоит отметить, что распитие подобной спиртосодержащей продукции не лучшим образом сказывается на здоровье употребляющего. Кроме того, нелегальная продажа спирта в подобной фасовке губительным образом действует на экологию городской среды. Опустошив «фунфырик» алкаши, конечно, не утруждают себя тем, чтобы донести бутылочку до урны или мусорного контейнера, а выкидывают там же, где распевали. Во многих точках Екатеринбурга из кустов и с газонов можно мешками вывозить такие бутылочки.
Киоск с нелегальной торговлей расположен на улице Новосибирской, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Сообщение о нём в правоохранительные органы поступило от местных жителей, которые были недовольны неопрятным видом и асоциальным поведением клиентуры киоска. Полицейские при помощи общественных активистов по наводке провели проверку. Когда информация о подпольной торговле подтвердилась, к киоскёрам пришли люди в форме и при погонах и изъяли все непроданные «фунфырики». На продавщицу и владельца киоска составили административные протоколы.
Стоит отметить, что распитие подобной спиртосодержащей продукции не лучшим образом сказывается на здоровье употребляющего. Кроме того, нелегальная продажа спирта в подобной фасовке губительным образом действует на экологию городской среды. Опустошив «фунфырик» алкаши, конечно, не утруждают себя тем, чтобы донести бутылочку до урны или мусорного контейнера, а выкидывают там же, где распевали. Во многих точках Екатеринбурга из кустов и с газонов можно мешками вывозить такие бутылочки.
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