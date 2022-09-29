Свердловчанину вынесли приговор за разбойное нападение на женщину, кражи и угон автомобиля

– Своими действиями осужденный нанес потерпевшей тяжкий вред здоровью. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности, влияние наказания на исправление подсудимого, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за разбойное нападение на женщину, кражи и угон автомобиля.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 1 мая в селе Мезенское Белоярского района злоумышленник проник в дом потерпевшей, которой утром того же дня сдавал металлолом. Убедившись, что дома никого нет, он прошел в гостиную и взял с одной из полок шкафа 64 тысячи рублей.Через две недели мужчина решил снова прийти в этот дом. Предварительно проникнув в хозяйственную постройку соседей потерпевшей, он взял топор и зашел в незапертый дом женщины, где застал хозяйку сидящей за кухонным столом. Увидев вора, она побежала в сторону выхода из дома, однако в этот момент злоумышленник ударил ее топором по голове. После этого он затащил потерпевшую обратно в дом и, угрожая убийством, потребовал отдать ему все ценное имущество.В результате мужчина забрал золотые серьги и сотовый телефон на общую сумму 18,5 тысячи рублей. Продолжая угрожать убийством, он заставил потерпевшую с травмой головы отвезти его в Заречный на ее автомобиле.Белоярский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.