Двое мужчин в Свердловской области обвиняются в убийстве человека

10.52 Среда, 5 октября 2022
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в убийстве человека в СНТ «Заречное». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, вечером 31 мая обвиняемые и потерпевший, находясь в садовом доме в двух километрах от пгт. Верх-Нейвинский, распивали спиртное. На данном участке они совместно по найму возводили баню.

Во время распития алкоголя между обвиняемым 1989 года рождения и потерпевшим произошел конфликт. По словам злоумышленника, потерпевший высказался в его адрес нецензурной бранью.

Услышав о конфликте, второй обвиняемый 1990 года рождения ударил рукой по лицу потерпевшего, отчего тот упал на пол на спину. Тогда мужчина продолжил избивать знакомого. Вместе обвиняемые стали душить потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Желая скрыть следы убийства, злоумышленники сначала закопали тело на том же садовом участке. Однако потом они решили, что их смогут быстро разоблачить, перенесли тело и закапали его на другом участке.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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