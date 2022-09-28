Наёмная уборщица «очистила» квартиру нанимательницы в Екатеринбурге на полсотни рублей
Криминал
Фото: телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург» / t.me/+ibeo-JLoZzM0NDMy
В Екатеринбурге задержали женщину, устраивающуюся прибираться в квартирах местных жителей. Только вместе с сором она выносила из их «изб» деньги и ценные вещи, как предполагает следствие.
Тревогу подняла хозяйка квартиры в Пионерском районе города. Она заметила, что у неё пропали деньги на общую сумму 50 тысяч рублей, и обратилась с этим в полицию. Кто имел доступ к квартире, помимо хозяйки, установить было элементарно. А когда нанятую прибираться в квартире женщину задержали, подоспело второе заявление на неё, и тоже от нанимателя. По утверждению мужчины, из его квартиры пропали часы стоимостью в две сотни тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», по данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако, предполагаемую воровку запирать за решётку пока не стали. С неё просто взяли подписку о невыезде.
Тревогу подняла хозяйка квартиры в Пионерском районе города. Она заметила, что у неё пропали деньги на общую сумму 50 тысяч рублей, и обратилась с этим в полицию. Кто имел доступ к квартире, помимо хозяйки, установить было элементарно. А когда нанятую прибираться в квартире женщину задержали, подоспело второе заявление на неё, и тоже от нанимателя. По утверждению мужчины, из его квартиры пропали часы стоимостью в две сотни тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», по данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако, предполагаемую воровку запирать за решётку пока не стали. С неё просто взяли подписку о невыезде.
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