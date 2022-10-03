Бывшего преподавателя вуза в Екатеринбурге осудят за получение взяток от студентов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят бывшего доцента кафедры одного из университетов за получение взяток от студентов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, с марта 2021 года по март 2022 года обвиняемый трижды получал взятки от студентов университета за формальный прием курсовых работ и экзаменов и проставление им положительных оценок. В качестве предмета взятки выступали разные товары, например, вертикально-сверлильный станок, мясорубка и люстра. При этом преподаватель сам называл необходимую модель того или иного оборудования.В марте этого года мужчину 1961 года рождения уволили с занимаемой должности. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.