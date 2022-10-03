Двух жителей Нижнего Тагила осудили за незаконный оборот контрафактных сигарет
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении двух свердловчан за незаконный оборот немаркированных сигарет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с июня 2020 года по январь 2022 года виновные закупали в Екатеринбурге немаркированные табачные изделия у неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.
Осужденные перевозили продукцию на арендованном и личном автомобилях. Табачные изделия хранились в гараже, которые позже распространялись по торговым точкам Нижнего Тагила.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 98 тысяч пачек контрафактных сигарет известных брендов. Сумма немаркированной продукции составила более 8 миллионов рублей.
Суд назначил первому виновному 1995 года рождения наказание в виде 2 лет и 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 20% зарплаты, второму, 1987 года рождения, – в виде 2 лет и 4 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с июня 2020 года по январь 2022 года виновные закупали в Екатеринбурге немаркированные табачные изделия у неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.
Осужденные перевозили продукцию на арендованном и личном автомобилях. Табачные изделия хранились в гараже, которые позже распространялись по торговым точкам Нижнего Тагила.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 98 тысяч пачек контрафактных сигарет известных брендов. Сумма немаркированной продукции составила более 8 миллионов рублей.
Суд назначил первому виновному 1995 года рождения наказание в виде 2 лет и 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 20% зарплаты, второму, 1987 года рождения, – в виде 2 лет и 4 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.
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