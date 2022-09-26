На Эльмаше поймали разбойника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний день сентября в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга молодая прохожая лишилась мобильного телефона. Лишилась без личного желания на то. Телефон у неё отнял незнакомец, вооружённый ножом. Он выдернул телефон из рук жертвы, а девушку толкнул на землю.Подобные преступления чаще всего происходят поздним вечером, под покровом темноты, но в данном случае грабитель проявил наглость и нападение совершил в половине 9-го утра. Жертву свою он нашёл на улице Баумана. А вскоре нашли и его самого — сотрудники полиции. Они пришли по месту жительства подозреваемого и нашли в его квартире мобильный «трофей». Телефон, разумеется, был тут же изъят, а мужчина задержан.Выяснилось, что разбойнику 35 лет и он уже был неоднократно судим, в том числе — за схожие преступления, - сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Скоро будет судим ещё раз, уже за это, свежее злодеяние.