На Эльмаше поймали разбойника
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В последний день сентября в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга молодая прохожая лишилась мобильного телефона. Лишилась без личного желания на то. Телефон у неё отнял незнакомец, вооружённый ножом. Он выдернул телефон из рук жертвы, а девушку толкнул на землю.
Подобные преступления чаще всего происходят поздним вечером, под покровом темноты, но в данном случае грабитель проявил наглость и нападение совершил в половине 9-го утра. Жертву свою он нашёл на улице Баумана. А вскоре нашли и его самого — сотрудники полиции. Они пришли по месту жительства подозреваемого и нашли в его квартире мобильный «трофей». Телефон, разумеется, был тут же изъят, а мужчина задержан.
Выяснилось, что разбойнику 35 лет и он уже был неоднократно судим, в том числе — за схожие преступления, - сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Скоро будет судим ещё раз, уже за это, свежее злодеяние.
Подобные преступления чаще всего происходят поздним вечером, под покровом темноты, но в данном случае грабитель проявил наглость и нападение совершил в половине 9-го утра. Жертву свою он нашёл на улице Баумана. А вскоре нашли и его самого — сотрудники полиции. Они пришли по месту жительства подозреваемого и нашли в его квартире мобильный «трофей». Телефон, разумеется, был тут же изъят, а мужчина задержан.
Выяснилось, что разбойнику 35 лет и он уже был неоднократно судим, в том числе — за схожие преступления, - сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Скоро будет судим ещё раз, уже за это, свежее злодеяние.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пойман грабитель из Железнодорожного района Екатеринбурга
26 сентября 2022
26 сентября 2022
В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий рецидивиста-насильника
28 сентября 2022
28 сентября 2022
В ночном ДТП под Красноуфимском из-за пьяного хозяина погибла собака
28 сентября 2022
28 сентября 2022