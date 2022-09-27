В Екатеринбурге мошенница похитила у свердловчан свыше трех миллионов рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница, которая похитила у слабослышащих людей более трех миллионов рублей под видом проведения «магических» обрядов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, мошенница с мая 2019 года по январь 2021 распространила среди слабослышащих свердловчан информацию о наличии у нее якобы «дара ясновидения», который необходим для «гадания», «снятия порчи» и «приворота».Женщина снимала на короткий период времени съемные квартиры, где принимала слабослышащих людей, привлекая для жестового перевода инвалидов по слуху. Предлагая потерпевшим приобрести предметы, якобы имеющие целительные свойства, она похищала у них деньги и имущество. Кроме того, некоторых потерпевших злоумышленница возила в Москву для проведения оккультных образов.Всего от действий мошенницы пострадали 18 человек. Общий ущерб составил свыше трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.