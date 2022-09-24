Дебошир с пистолетом в Екатеринбурге ворвался в ресторан, где проходил детский праздник
Криминал
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Неадекватный мужчина 2 октября ворвался в ресторан «Своя компания» на Уралмаше в Екатеринбурге и начал стрелять. В заведении в это время проходил детский праздник, сообщает E1.RU.
Местная жительница рассказала изданию, что заметила мужчину около ТРЦ «Омега». У неизвестного с собой было оружия. Женщина позвонила в полицию и сообщила о происходящем. По ее словам, мужчина был сильно пьян и еле держался на ногах. Сначала он ворвался в ресторан «Япона мама», но быстро вышел оттуда и направился в «Свою компанию», где проходил детский праздник.
Как сообщили в ресторане, задержать стрелявшего помогли посетители. Они скрутили дебошира и держали его до приезда сотрудников полиции.
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники проводят проверку по факту инцидента.
Местная жительница рассказала изданию, что заметила мужчину около ТРЦ «Омега». У неизвестного с собой было оружия. Женщина позвонила в полицию и сообщила о происходящем. По ее словам, мужчина был сильно пьян и еле держался на ногах. Сначала он ворвался в ресторан «Япона мама», но быстро вышел оттуда и направился в «Свою компанию», где проходил детский праздник.
– Через несколько минут из ресторана вышла женщина, глаза на мокром месте, я спросила: «Что случилось?» Она сказала, что у них там детский праздник, а этот мужик вломился и начал стрелять, – рассказала очевидица.
Как сообщили в ресторане, задержать стрелявшего помогли посетители. Они скрутили дебошира и держали его до приезда сотрудников полиции.
– Мы очень благодарны нашим гостям, потому что это небезразличие вчера помогло выиграть время до приезда полиции. Детская комната, действительно, была открыта, в ней находились дети, но мужчина туда не заходил. Он выстрелил в пол в зоне хостес и направился в зал. При нем был газовый пневматический пистолет, – добавила директор по маркетингу ресторана Ксения Голунова.
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники проводят проверку по факту инцидента.
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