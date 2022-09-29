Жителя Нижнего Тагила осудят за убийство сожительницы
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в ночь на 29 мая обвиняемый в ходе совместного распития спиртного поссорился с сожительницей. Конфликт возник на почве ревности. Во время ссоры женщина оскорбила мужчину и два раза ударила его ладонью по лицу. Тогда обвиняемый стал избивать сожительницу, а потом взял нож и нанес им удар в грудь возлюбленной.
Потерпевшая погибла от полученной раны на месте происшествия спустя непродолжительное время.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в ночь на 29 мая обвиняемый в ходе совместного распития спиртного поссорился с сожительницей. Конфликт возник на почве ревности. Во время ссоры женщина оскорбила мужчину и два раза ударила его ладонью по лицу. Тогда обвиняемый стал избивать сожительницу, а потом взял нож и нанес им удар в грудь возлюбленной.
Потерпевшая погибла от полученной раны на месте происшествия спустя непродолжительное время.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчанину вынесли приговор за убийство сожительницы
29 сентября 2022
29 сентября 2022
В Екатеринбурге осудят водителя «Газели», насмерть сбившего женщину
27 сентября 2022
27 сентября 2022
Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве знакомой
28 сентября 2022
28 сентября 2022
Серовчанин убил пенсионерку и около года получал её пенсию
24 сентября 2022
24 сентября 2022