Жителя Нижнего Тагила осудят за убийство сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в ночь на 29 мая обвиняемый в ходе совместного распития спиртного поссорился с сожительницей. Конфликт возник на почве ревности. Во время ссоры женщина оскорбила мужчину и два раза ударила его ладонью по лицу. Тогда обвиняемый стал избивать сожительницу, а потом взял нож и нанес им удар в грудь возлюбленной.Потерпевшая погибла от полученной раны на месте происшествия спустя непродолжительное время.Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.