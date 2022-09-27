Неизвестные вынесли из магазина в Екатеринбурге сигареты на 65 тысяч рублей
Криминал
Фото: очевидец / Е1.RU
Ночью в Екатеринбурге банда молодых людей обокрала магазин на улице Шефской, 95. Неизвестные украли сигареты на 65 тысяч рублей.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на мужчину, который ранее работал в магазине, трое молодых людей проникли в помещение около 4 утра и украли порядка 43 блоков сигарет. Средняя цена за пачку составляет 150 рублей.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о хищение тавара из магазина поступило в отдел полиции №14. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку и устанавливают лица, причастные к инциденту.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на мужчину, который ранее работал в магазине, трое молодых людей проникли в помещение около 4 утра и украли порядка 43 блоков сигарет. Средняя цена за пачку составляет 150 рублей.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о хищение тавара из магазина поступило в отдел полиции №14. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку и устанавливают лица, причастные к инциденту.
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