Неизвестные вынесли из магазина в Екатеринбурге сигареты на 65 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге банда молодых людей обокрала магазин на улице Шефской, 95. Неизвестные украли сигареты на 65 тысяч рублей.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на мужчину, который ранее работал в магазине, трое молодых людей проникли в помещение около 4 утра и украли порядка 43 блоков сигарет. Средняя цена за пачку составляет 150 рублей.В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о хищение тавара из магазина поступило в отдел полиции №14. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку и устанавливают лица, причастные к инциденту.