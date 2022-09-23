В Екатеринбурге возбудили уголовные дела за поддельные документы для зачисления детей в первые классы

– В результате проверки установлены свидетельства, которые вызвали сомнения в их подлинности, в связи с чем из образовательных учреждений запрошены документы на несовершеннолетних и их родителей, – рассказали в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по факту использования поддельных документов для зачисления детей в первые классы возбудили шесть уголовных дел. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Прокуратура Кировского района Екатеринбурга в ходе проверки истребовала из школ копии свидетельств о регистрации детей по месту жительства и месту пребывания на закрепленной территории. Копии свидетельств направили в отдел по вопросам миграции отдела полиции №3.Так, родитель при зачислении ребенка 2015 года рождения в лицей №130 предоставил свидетельство о регистрации по месту пребывания временно на период с апреля по октябрь 2022 года. Однако, согласно информации отдела по вопросам миграции, данное свидетельство не выдавалось, а ребенок по указанном адресу не значится.Всего во время проверки выявили шесть свидетельств о регистрации по месту жительства, которые отел по вопросам миграции ОП №3 не выдавал.Прокуратура района направила материалы в орган предварительного расследования. По результатам рассмотрения материалов возбуждено шесть уголовных дел по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).