За двойное убийство битой житель посёлка Красногвардейский рискует сесть на пожизненное

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В суд от следователей поступило нашумевшее дело о двойном убийстве в посёлке Красногвардейский города Берёзовский Свердловской области. Преступление было совершенно в апреле текущего года.Двойное душегубство произошло во время совместного распития алкогольных напитков тесной мужской компанией. Двое «культурно» отдыхающих предложили третьему предаться однополовому сексу. Тот не нашёл более эффективного способа отказать, чем взяться за деревянную биту и избить ею до смерти любвеобильных собутыльников. Одному из убитых на момент смерти было 66 лет, второму — 46.Будущему же подсудимому (который вину свою признал, но лишь частично) за это преступление светит ощутимый срок отсидки, вплоть до пожизненного. Впрочем, возможно, ему зачтётся отсутствие в прошлом судимостей и то обстоятельство, что он сам заявил о случившемся. Правда, не в полицию, а лишь сторожу сада.