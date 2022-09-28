Свердловчанину вынесли приговор за убийство сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре осудили местного жителя за убийство своей сожительницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.В ночь с 12 на 13 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры он вооружился кухонным ножом и ударил ее в область жизненно-важных органов.Потерпевшая скончалась от полученного телесного повреждения, осложнившегося развитием травматического шока.Мужчина признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Качканарский городской суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.