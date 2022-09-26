Жительница Кушвы отправится в колонию за истязание своей дочери

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве вынесли приговор местной жительнице за истязание своей дочери и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с июля 2020 года по декабрь 2021 года женщина систематически наносила побои своей дочери 2012 года рождения. Также в осенне-зимний период она оставляла дочь без одежды и обуви в неотапливаемых сарае и бане. Девочка находилась там от 30 минут до четырех часов.Помимо этого, в свое отсутствие злоумышленница привязывала ребенка на весь день к кровати.– В ходе расследования уголовного дела следствием СКР проделан комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведена судебно-медицинская экспертиза, осуществлены осмотры места происшествия, допрошен ряд свидетелей, обвиняемая и потерпевшая, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.На судебном заседании женщина признала свою вину частично и отказалась от дачи показаний. Кушвинский городской суд назначил ей наказание в виде 3 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.