В Первоуральске вынесли приговор мужчине за незаконный оборот наркотиков
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске местного жителя признали виновным в незаконном обороте наркотических веществ массой более 11,7 кг. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Осужденный являлся участником организованной группы. В июне 2021 года он приобрел оборудование и химические вещества, необходимые для изготовления наркотика. В специально созданной лаборатории мужчина вместе с другими лицами изготовил не менее 11,7 кг мефедрона.
В ведомстве добавили, что до задержания незаконно заработал более 510 тысяч рублей от продажи наркотических средств. Для легализации денег злоумышленник гасил задолженности по кредиту и оплачивал аренду квартиры.
Учитывая согласие о сотрудничестве, Первоуральский городской суд назначил местному жителю наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Осужденный являлся участником организованной группы. В июне 2021 года он приобрел оборудование и химические вещества, необходимые для изготовления наркотика. В специально созданной лаборатории мужчина вместе с другими лицами изготовил не менее 11,7 кг мефедрона.
– Однако довести свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотического вещества до конца не смог, так как 1 ноября был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, – отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что до задержания незаконно заработал более 510 тысяч рублей от продажи наркотических средств. Для легализации денег злоумышленник гасил задолженности по кредиту и оплачивал аренду квартиры.
Учитывая согласие о сотрудничестве, Первоуральский городской суд назначил местному жителю наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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