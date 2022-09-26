В Первоуральске вынесли приговор мужчине за незаконный оборот наркотиков

– Однако довести свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотического вещества до конца не смог, так как 1 ноября был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, – отметили в прокуратуре.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Первоуральске местного жителя признали виновным в незаконном обороте наркотических веществ массой более 11,7 кг. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Осужденный являлся участником организованной группы. В июне 2021 года он приобрел оборудование и химические вещества, необходимые для изготовления наркотика. В специально созданной лаборатории мужчина вместе с другими лицами изготовил не менее 11,7 кг мефедрона.В ведомстве добавили, что до задержания незаконно заработал более 510 тысяч рублей от продажи наркотических средств. Для легализации денег злоумышленник гасил задолженности по кредиту и оплачивал аренду квартиры.Учитывая согласие о сотрудничестве, Первоуральский городской суд назначил местному жителю наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.