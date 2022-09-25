В Свердловской области обнаружили 31 находившегося в розыске осужденного
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сотрудники ГУФСИН обнаружили 31 осужденного, находившегося в розыске. Местонахождение разыскиваемых установили в ходе операции «Розыск».
Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 22 по 23 сентября. В мероприятии задействовали личный состав отдела розыска оперативного управления ГУФСИН, сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, оперативных сотрудников исправительных учреждений и отряд специального назначения ГУФСИН в общем количестве 129 сотрудников.
В ходе мероприятия проведена проверка 236 адресов и объектов, где могли находиться разыскиваемые лица. В результате удалось установить местонахождение 31 осужденного, находившегося в розыске.
Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 22 по 23 сентября. В мероприятии задействовали личный состав отдела розыска оперативного управления ГУФСИН, сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, оперативных сотрудников исправительных учреждений и отряд специального назначения ГУФСИН в общем количестве 129 сотрудников.
В ходе мероприятия проведена проверка 236 адресов и объектов, где могли находиться разыскиваемые лица. В результате удалось установить местонахождение 31 осужденного, находившегося в розыске.
– По факту уклонения от отбывания назначенного наказания, в отношении нарушителей приняты соответствующие меры согласно действующему законодательству, – добавили в ГУФСИН.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские колонии выпустили продукцию на 1,7 миллиарда рублей
25 сентября 2022
25 сентября 2022
Новый исправительный центр для осужденных создают в Верхней Туре
26 сентября 2022
26 сентября 2022