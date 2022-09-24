Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве знакомой
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местного жителя признали виновным в убийстве своей знакомой, которая пришла к нему на юбилей.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщает, что мужчина праздновал свое 45-летие в компании родных и знакомых. Всего на празднике было шесть человек вместе с виновным. После застолья пятеро гостей легли спать, а мужчина, вооружившись ножом, нанес множественные удары своей 50-летней знакомой. Затем он вышел из дома и уснул на улице. Потерпевшая скончалась на месте.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщает, что мужчина праздновал свое 45-летие в компании родных и знакомых. Всего на празднике было шесть человек вместе с виновным. После застолья пятеро гостей легли спать, а мужчина, вооружившись ножом, нанес множественные удары своей 50-летней знакомой. Затем он вышел из дома и уснул на улице. Потерпевшая скончалась на месте.
«О произошедшем убийстве информация поступила в полицию после того, как гости проснулись и обнаружили тело. Подозреваемый проснулся на улице, осознал, что он натворил, сам пришел в отдел МВД и рассказал о случившемся. Во время этого мужчины уже разыскивали преступника. Теперь горе-юбиляру предстоит отбывать длительный срок», — отметил полковник Горелых.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Серовчанин убил пенсионерку и около года получал её пенсию
24 сентября 2022
24 сентября 2022
Житель Нижнего Тагила прошёл опрос и потерял 12 тысяч
24 сентября 2022
24 сентября 2022
В Североуральске будут судить местного жителя за нападение с ножом на супругу и пасынка
23 сентября 2022
23 сентября 2022