Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве знакомой

«О произошедшем убийстве информация поступила в полицию после того, как гости проснулись и обнаружили тело. Подозреваемый проснулся на улице, осознал, что он натворил, сам пришел в отдел МВД и рассказал о случившемся. Во время этого мужчины уже разыскивали преступника. Теперь горе-юбиляру предстоит отбывать длительный срок», — отметил полковник Горелых.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле местного жителя признали виновным в убийстве своей знакомой, которая пришла к нему на юбилей.Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщает, что мужчина праздновал свое 45-летие в компании родных и знакомых. Всего на празднике было шесть человек вместе с виновным. После застолья пятеро гостей легли спать, а мужчина, вооружившись ножом, нанес множественные удары своей 50-летней знакомой. Затем он вышел из дома и уснул на улице. Потерпевшая скончалась на месте.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.