Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве знакомой

12.43 Среда, 28 сентября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местного жителя признали виновным в убийстве своей знакомой, которая пришла к нему на юбилей.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщает, что мужчина праздновал свое 45-летие в компании родных и знакомых. Всего на празднике было шесть человек вместе с виновным. После застолья пятеро гостей легли спать, а мужчина, вооружившись ножом, нанес множественные удары своей 50-летней знакомой. Затем он вышел из дома и уснул на улице. Потерпевшая скончалась на месте.

«О произошедшем убийстве информация поступила в полицию после того, как гости проснулись и обнаружили тело. Подозреваемый проснулся на улице, осознал, что он натворил, сам пришел в отдел МВД и рассказал о случившемся. Во время этого мужчины уже разыскивали преступника. Теперь горе-юбиляру предстоит отбывать длительный срок», — отметил полковник Горелых.


Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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