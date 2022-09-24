Научный сотрудник УрО РАН стала жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге фиксируют массовые звонки от телефонных мошенников. Жертвами аферистов стали научный сотрудник УрО РАН и еще двое местных жителей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, злоумышленник обманным путем убедили научного сотрудника обналичить все сбережения на общую сумму 462 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил неизвестный под видом «сотрудника ЦБ РФ Игоря Долматова» и сообщил о несанкционированных попытках завладеть ее сберегательным счетом. Женщину убедили обналичить все накопления и перевести на указанный «страховой счет».Другую местную жительницу аферисты убедили перевести на «безопасный счет» 1,6 миллиона рублей своих сбережений, а также оформить несколько «зеркальных» банковский займов. В итоге потерпевшая еще и осталась должна кредитным организациям около 600 тысяч рублей.Также телефонные мошенники убедили 51-летнего екатеринбуржца перечислить на «резервные» ячейки около 190 тысяч рублей. Потерпевшему тоже звонил лжепредставитель ЦБ РФ.По факту хищений сотрудники полиции проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество).