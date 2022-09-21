В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий рецидивиста-насильника

– Задержать фигуранта удалось после получения результатов генетической экспертизы, проведенной экспертами ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области с использованием предметов, изъятых с места преступления. При исследовании специалистам удалось выделить генотип преступника и идентифицировать его. В ходе реализации данных сведений оперативники отдела полиции № 6 Октябрьского района установили местонахождение подозреваемого и в тот же день задержали его, – добавили в УМВД по Екатеринбургу.



Фото: СУ СКР по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге под стражу заключили рецидивиста, который изнасиловал девушку в лесу. Следственный комитет разыскивает граждан, которые могли пострадать от действий обвиняемого.По версии следствия, поздним вечером 16 сентября обвиняемый изнасиловал девушку 1996 года рождения в районе 13 километра Сибирского тракта – в лесу между остановкой общественного транспорта и железнодорожными путями. Злоумышленник угрожал потерпевшей убийством в случае сопротивления.Задержанным оказался 46-летний уроженец Красноуфимска. Он приехал в Екатеринбург в поисках работы и устроился сортировщиком бумаги в организацию, занимающуюся обработкой макулатуры. Ранее мужчина был дважды судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На свободу он вышел в прошлом году.Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство.СУ СК России по Свердловской области просит всех, кто пострадал от противоправных действий гражданина и опознал его, сообщить информацию по телефонам: 8 (953) 609-49-55, 8 (343) 356-42-06. Конфиденциальность гарантируется.