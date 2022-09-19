Пойман грабитель из Железнодорожного района Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержан мужчина, которого будут судить за уличный грабёж. Полиция считает, что именно он незаконно завладел чужим имуществом в Железнодорожном районе города.Разыскивать преступника начали после обращения в полицейский участок екатеринбуржца, который сообщил, что неизвестный вырвал у него посреди улицы сотовый телефон и убежал. Воспользовавшись описанием преступника жертвой, сотрудники на удивление быстро отыскали похожего человека. При проверке личности выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за похожее преступление.Задержанного ждёт суд по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Но полиция ищет украденный им телефон и проверяет, не причастен ли он к аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».