Пойман грабитель из Железнодорожного района Екатеринбурга
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге задержан мужчина, которого будут судить за уличный грабёж. Полиция считает, что именно он незаконно завладел чужим имуществом в Железнодорожном районе города.
Разыскивать преступника начали после обращения в полицейский участок екатеринбуржца, который сообщил, что неизвестный вырвал у него посреди улицы сотовый телефон и убежал. Воспользовавшись описанием преступника жертвой, сотрудники на удивление быстро отыскали похожего человека. При проверке личности выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за похожее преступление.
Задержанного ждёт суд по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Но полиция ищет украденный им телефон и проверяет, не причастен ли он к аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Разыскивать преступника начали после обращения в полицейский участок екатеринбуржца, который сообщил, что неизвестный вырвал у него посреди улицы сотовый телефон и убежал. Воспользовавшись описанием преступника жертвой, сотрудники на удивление быстро отыскали похожего человека. При проверке личности выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за похожее преступление.
Задержанного ждёт суд по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Но полиция ищет украденный им телефон и проверяет, не причастен ли он к аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Похитителей алкоголя из Красноуфимска задержала полиция
19 сентября 2022
19 сентября 2022
Вымогатели из Арти взяли в «заложники» автомобиль екатеринбуржца
20 сентября 2022
20 сентября 2022