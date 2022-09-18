Двух женщин в Екатеринбурге осудили за кражу телефонов в общественном транспорте

– Прокуратура изучит приговор и даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования, – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Двум женщинам в Екатеринбурге вынесли приговор за кражу телефонов в общественном транспорте. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В декабре прошлого года при заходе пассажиров в общественный транспорт одна из женщин обгоняла потерпевшую, у которой планировала похитить телефон, вставала перед ней на ступени в дверях и мешала проходу другим пассажирам. Соучастница с помощью искусственной давки подходил сзади к потерпевшей и похищала телефон.После кражи обе злоумышленницы скрывались. Их задержали сотрудники полиции. После задержания сотовые телефоны вернули потерпевшим.Кроме того, одна из женщин также находила банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Она пришла с ней в отделение банка, вставила ее в банкомат, ввела пин-код, найденный при карте, и сняла четыре тысячи рублей, а также оплатила картой поездку в общественном транспорте.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил женщине наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй соучастнице назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.